Rachat de RTT : une polémique justifiée ?

Selon Éric Decouty, "cette tribune a de l'intérêt, parce que au-delà du pouvoir d'achat, elle remet sur le tapis le débat jamais clos des 35 heures. Ces gens-là sont pour l'essentiel des syndicalistes de la CFE-CGC et de la CFDT Cadres, et aussi des experts économistes comme Dominique Méda". "Cette tribune montre deux visions opposées, une vision classique de gauche et de droite autour de cette notion de pouvoir d'achat. Ce qui est intéressant aussi est que ça émane pour l'essentiel des modérés du mouvement social", ajoute-t-il.