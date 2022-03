Raffineries bloquées : le mouvement s’étend

Plus aucun camion-citerne ne peut s'approvisionner au dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche. Depuis mardi soir, l'entrée est bloquée par des poids lourds et des tracteurs. Les professionnels dénoncent la hausse des prix des carburants. "Ça concerne tout le monde. Ça concerne les transports, les travaux publics, le bâtiment, les taxis, les ambulanciers, les pêcheurs...", nous affirme Jean-Marc, dirigeant d'une entreprise de travaux publics. Nathalie Boussin, elle, dirige une société de transports. Depuis quelques jours, ses 27 camions lui coûtent plus qu'ils ne lui rapportent.