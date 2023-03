VIDÉO - Raffineries et dépôts bloqués : premiers effets à la pompe dans le Sud-Est

À l’échelle nationale, les ruptures concernent seulement 3% des stations, mais ce taux pourrait rapidement augmenter. La raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) est déjà fermée, à la fois pour des raisons techniques et par la grève. Celle de Gonfreville (Seine-Maritime), la plus importante du pays, vient d’être mise à l’arrêt. Les autres raffineries produisent encore, mais deux d’entre elles pourraient suivre le mouvement contre la réforme des retraites, et se mettre à l'arrêt dans les prochains jours.