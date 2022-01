VIDÉO - L'impressionnant recyclage des vieux trains Corail de la SNCF

En France, sept entreprises se partagent ce marché du recyclage de train. En tout, 12.000 wagons et locomotives doivent être démantelées dans les années qui viennent. Plus riches en métaux, les locomotives rapportent d’ailleurs plus d’argent à la SNCF. "Pour cette locomotive de 90 tonnes, on récupère principalement de l’acier, de l’inox, du cuivre et de l’alu. On va avoir une valorisation qui est très importante par rapport à une voiture Corail, qui elle, pèse une quarantaine de tonnes", explique Alain Maucourt, responsable du démantèlement et du recyclage pour le groupe SNCF.