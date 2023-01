Grève du 19 janvier : les stations-service vont-elles à nouveau connaître des pénuries ?

En tout, c'est quelque 3,75% des stations-service françaises qui étaient à court soit d'essence, soit de gazole le 16 janvier au matin. Cette moyenne nationale masque des disparités régionales : près d'une station sur cinq était affectée lundi dans les Yvelines (18%) et plus d'une sur dix (13%) dans le Pas-de-Calais. Dans ces deux départements, 5% des stations étaient à sec, c'est-à-dire n'avaient ni gazole, ni essence. Dans quatre autres départements (Hauts-de-Seine, Loir-et-Cher, Mayenne et Essonne), des pénuries de carburant affectent entre 10 et 11% des stations.

Certains acteurs du secteur se sont pourtant montrés rassurants. Francis Pousse, président national du syndicat professionnel Mobilians, qui représente 5800 stations traditionnelles, a indiqué sur France Bleu que les stations ont "un mois de stock". "Après cette crise d'octobre, on a eu de multiples réunions de façon à optimiser au mieux la logistique pétrolière. L'ensemble des stocks stratégiques a été reconditionné et une raffinerie ne s'arrête pas non plus en une journée ou en deux jours. Nous avons virtuellement un mois de stock de carburant" a-t-il indiqué, invitant les automobilistes à éviter de faire "des pleins de précaution".