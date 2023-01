Réforme des retraites : la pension minimum revalorisée pour les retraités actuels et futurs

Autre enseignement dévoilé ce mardi au cours d'une conférence de presse : ce minimum de pension sera indexé sur le Smic, et non l'inflation, afin que le ratio de 85% soit valable pour tous les futurs retraités. Cette mesure concernera les salariés, les artisans-commerçants et les agriculteurs.

La Première ministre a ajouté que cette mesure concernera "près de deux millions de petites retraites". Cela pourrait concerner les futurs retraités mais aussi les actuels, autre clé d'un compromis avec Les Républicains.