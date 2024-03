CPF : la nouvelle règle qui devrait être imposée aux salariés en formation inquiète (entre autres) les auto-écoles

Ces quatre dernières années, le Compte personnel de formation (CPF) a bénéficié à sept millions de personnes, qui n'ont pas eu à débourser un centime. Mais à partir de cet été, les salariés qui souhaitent se former devraient avoir à payer 100 euros. Une perspective qui suscite notamment la crainte des auto-écoles.

Inscrite dans la loi de finances pour 2023, la mesure devait entrer en vigueur l’année dernière. Mais le bras de fer opposant les ministères de l’Économie et du Travail a retardé l’échéance. C’est ce dernier qui l’a finalement emporté selon Les Échos, qui ont révélé que le gouvernement avait tranché en faveur d'une participation forfaitaire de 100 euros sur chaque achat de formation via le Compte personnel de formation (CPF), plutôt que pour le pourcentage de 10% préconisé par Bercy. Si la mise en place de ce reste à charge n’a pas été officiellement confirmée, il pourrait entrer en vigueur cet été selon les informations de TF1.

Jusqu’alors, le dispositif permettait aux salariés de se former au moyen d’une cagnotte constituée par les cotisations de leurs précédents employeurs, c'est-à-dire sans rien payer directement de leur poche. L’an dernier, environ deux millions d’actifs ont utilisé leur CPF pour des formations d’un montant moyen d’un peu plus de 1.500 euros, que ce soit pour apprendre une langue étrangère, s’améliorer en informatique ou passer son permis de conduire.

Le CPF finance en effet le permis d'une très large majorité des inscrits, qui devraient donc débourser 100 euros à compter du 1ᵉʳ mai. Une perspective qui préoccupe déjà les auto-écoles. "Presque 70% des élèves l’utilisent aujourd’hui, estime, au micro de TF1, dans le reportage du J20H visible en tête de cet article, Steve Agodor, gérant de l’auto-école QuickPermis à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Le CPF nous ramène des nouveaux clients, surtout des gens qui n’avaient pas financièrement la possibilité de payer le permis. Et tout le monde n’a pas forcément ces 100 euros…"

Toutes les formations, du reste, devraient être concernées, y compris les plus plébiscitées, que sont les transports, l’informatique et la manutention. "Aujourd’hui, dans l’immense majorité des cas, le CPF bénéficie à des personnes au Smic ou aux premiers niveaux de qualification. On parle d’ouvriers et d’employés, pour qui les 100 euros seront bloquants", anticipe Claire Khecha, déléguée générale des Acteurs de la compétence (anciennement Fédération de la formation professionnelle). "Ça risque de réduire le nombre d’inscriptions via le CPF", pointe également Noam Fauvel, co-gérant des Formateur parisiens, une entreprise de formation dans le secteur du bâtiment. Avec l’instauration de ce reste à charge, l’exécutif espère, de son côté, réaliser 250 millions d'euros d'économie cette année et 375 millions en année pleine.