Régime sec pour les cantines : comment réduire les prix ?

Des millions de parents recevront en fin du mois des factures un peu plus salées que l’an dernier : 10% de plus, en moyenne, en France. En cause : l’explosion du coût des denrées alimentaires et de l'énergie. Un casse-tête financier pour les collectivités qui cherchent par tous les moyens à faire des économies. Un repas de cantine coûte environ 14 euros si on compte les coûts de production, les transports, et le personnel encadrant. Alors pour éviter de faire payer plus cher aux parents, la ville va revoir ce qu’elle met dans l'assiette des enfants.