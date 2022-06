Relocalisation : le retour du lin dans le nord

En ce moment, 70% de la production de la Ferme du Bohème à Angiens (Seine-Maritime), par exemple, est envoyée en Asie et vendue à prix d'or. Le lin est deux fois plus rémunérateur que le blé. Alors, la relocalisation est surtout une manière de valoriser son terroir et redonner du sens, d'autant que le lin a de grandes qualités environnementale. Il n'a besoin ni de pesticide ni d'irrigation. Il pousse grâce à un climat à la fois arrosé et ensoleillé. Un argument de plus pour une production 100% française.