Hôpital public : comment votre argent est-il dépensé ? Nos explications avec François Lenglet

Lorsqu'on interroge les Français sur le bon usage de l'argent public, l'hôpital arrive en dernière position. Selon notre récent sondage Ifop exclusif, seulement 29% estiment que l'hôpital est bien géré. La nouvelle rubrique du 20H de TF1 "Notre argent", consacrée à l'utilisation des dépenses publiques, se penche sur ce cas particulier.

Manque de personnels, manque de lits, fermetures des services d’urgence, dégradation des conditions de travail et d’accueil… L’hôpital public n’en finit plus de tirer la sonnette d’alarme. Et les Français l’ont entendu. Selon notre sondage Ifop exclusif révélé le 8 février dernier, au classement des services publics pour lequel les dépenses sont considérées comme efficaces, seulement 29% de nos compatriotes estiment pertinent l’usage de leurs impôts s’agissant de l’hôpital public, bon dernier. La nouvelle rubrique du JT de 20H "Notre argent", consacrée à l'utilisation des dépenses publiques, décrypte ce phénomène dans le reportage ci-dessus, tourné à l'hôpital d'Angers, en cherchant à savoir précisément comment les sommes allouées y sont dépensées.

Un reportage accompagné des explications de François Lenglet. "Les hôpitaux dénoncent un manque de moyens ? C’est paradoxal, car l’État a mis beaucoup d’argent sur l’hôpital", souligne le spécialiste économie de TF1. Depuis la crise du Covid, ce sont en effet 25 milliards d’euros de dépenses publiques additionnelles qui y ont été dédiés. Avec, dans le détail, 6,5 milliards de subventions, 9 milliards d’investissements, et 7,6 milliards par an pour les augmentations de salaire.

La Cour des comptes a montré que le montant alloué au désendettement de certains hôpitaux était supérieur à leur dette Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes

Alors, pourquoi les tensions perdurent-elles ? D’après les rapports rendus fin 2023 par la Cour des comptes, cet argent a été gaspillé par le ministère de la Santé et les Agences régionales de santé. En cause : la répartition de cette manne entre tous les établissements hospitaliers, alors que seul un tiers d’entre eux est surendetté, sans qu’aucune contrepartie en termes d’organisation n'ait été demandée. En conséquence de quoi, l’endettement des hôpitaux est reparti à la hausse dès 2022, à hauteur d’1,3 milliard d’euros. Une situation que l’inflation et la hausse des taux d’intérêt n’ont fait qu’aggraver depuis. La Cour des comptes juge donc "indispensable de revoir la stratégie de programmation en priorisant les projets".