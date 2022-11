REPORTAGE - Brasserie Heineken à Schiltigheim : une fermeture au goût amer

Ici, on fabrique de la bière depuis 1863. Aussi appelée brasserie de l'Espérance, l'entreprise de Schiltigheim (Bas-Rhin) porte aujourd'hui bien mal son nom. Ce mardi matin, les salariés débrayent devant leur usine. Ils se disent surpris, mais pas découragés."On est une brasserie qui aime les challenges, on les a toujours relevés. Et là, on nous met un coup de massue sur la tête", regrette l'un des salariés.

La fermeture est programmée dans trois ans. Des reclassements pour les 220 emplois concernés seront proposés par la direction du groupe. La ville de Schiltigheim est connue comme la cité brassicole française. Il y a quelques années encore, la commune comptait près d'une dizaine de ces cathédrales de la bière. Alors la fermeture de la dernière est mal vécue sur les lieux.