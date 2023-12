VIDÉO - Casinos : ces nouvelles villes qui veulent toucher le jackpot

On compte 202 casinos en France, implantés selon des règles strictes qui vont être assouplies. De nouvelles villes vont pouvoir accueillir des tables de blackjack et de roulette, ce qui va alimenter leur budget. Quatre sont déjà intéressées, dont Saumur (Maine-et-Loire), où s'est rendue une équipe du JT de TF1.

"On va pouvoir faire fortune", plaisante un habitant. La nouvelle est tombée mardi, elle était attendue depuis près de 30 ans à Saumur. Ça y est, la loi autorise la construction d'un casino sur la commune. Le maire, Jackie Goulet-Claisse, espère de nombreux bénéfices. "Environ un million d'euros de recettes fiscales quand ils seront en plein régime. On devrait passer d'1,3 million de visiteurs par an à 1,5 ou 1,6 sur le territoire du Saumurois, ça va créer à peu près 70 emplois", affirme-t-il. Les habitants seront les premiers à en bénéficier et les commerçants espèrent des retombées économiques.

"Les joueurs choisiront"

La loi permet désormais la construction d'un casino dans les villes qui ont une tradition équestre. Saumur accueille, entre autres, l'École nationale d'équitation. L'objectif est de soutenir la filière. La mairie annonce ainsi une nouvelle enveloppe de près de 300.000 euros.

Aujourd'hui, environ 200 communes accueillent un casino, principalement dans des zones urbaines et sur la côte. Mais aux Sables-d'Olonne (Vendée), cette nouvelle concurrence n'effraie pas. "Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, les joueurs choisiront selon leurs besoins, selon les saisons aussi, Yannick Moreau, le maire (DVD). La ville n'est pas très inquiète qu'une nouvelle concurrence arrive à 30, 50 ou 100 km". La nouvelle loi prévoit aussi de faciliter l'installation de casinos dans les départements frontaliers. En tout, seules quatre villes pourraient être intéressées.