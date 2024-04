VIDÉO - Diététique ou marketing : que signifie vraiment la mention "détox" ?

Dans les pharmacies ou les supermarchés, de nombreux produits "détox" sont proposés. Par exemple des jus ou des tisanes, qui permettraient "d'éliminer les toxines". Mais cette appellation cacherait plus un argument marketing qu'un véritable apport de santé.

Avant son footing, Elliot se prépare un jus carotte-pomme-gingembre. Le réconfort juste avant l'effort. "Depuis que je suis un peu renseigné sur les bienfaits des légumes, je fais ça régulièrement, toutes les semaines. Ça me permet de donner un petit coup de jus avant de partir courir", se félicite-t-il au micro de TF1, dans le reportage en tête de cet article.

Ces jus de légumes sont mis en avant parce qu'ils seraient "détox". Avec le retour du printemps, ce mot envahit les unes de magazines. Complément alimentaire, infusion, thé vert à base de légumes ou d'épices, tout est bon pour se "détoxifier". L'objectif est de drainer l'eau de votre corps pour se débarrasser des toxines.

Un mot qui envahit nos rayons

Le phénomène arrive même jusque dans les restaurants gastronomiques. Depuis le début de l'année, Romain Le Cordroch, un restaurateur à Vannes, propose un nouveau menu entièrement détox. Asperge, choux, agrumes : tous ces ingrédients sont surtout diurétiques, mais mentionner "détox" permet de profiter de la tendance. "Il y a beaucoup de phénomènes de mode dans la cuisine. Et nous, c'est vrai qu'on joue aussi sur cet élan-là parce qu’on est restaurateurs et le but du jeu, c’est de remplir notre restaurant", justifie-t-il.

En salle, les clients sont conquis et trouvent dans ce menu insolite plusieurs avantages. "On n'a pas à culpabiliser", se réjouit une cliente tandis qu'un autre vante l'originalité de la recette. "Si je devais faire un menu détox chez moi, ça serait du bouillon", plaisante-t-il.

Une régulation inexistante

La mention "détox" attire donc les consommateurs et les industriels en profitent, alors que l'appellation n'est pas du tout contrôlée. "Ça permet d'avoir une connotation médicale, un peu pharmaceutique, pour des produits du quotidien. Donc bien entendu, afficher la mention détox sur un produit permet de le vendre plus cher", reconnait Gaëlle Pantin-Sohier, professeure de marketing à l'IAE d'Angers, dans le Maine-et-Loire.

Une affirmation qui se vérifie en supermarché. Si un jus à base de betterave et de carotte sera vendu environ 4 euros le litre, un autre à la composition identique, mais avec la mention "détox" atteindra, lui, plus de 10 euros le litre. Le marché est donc lucratif et en pleine expansion, comme l'a constaté Maximilian Frank, gérant d'une entreprise qui vend des produits "détox" depuis près de dix ans.

Ce gérant a vu le public évoluer. "C'était que des gens qui faisaient du yoga, un peu alternatifs, maintenant, c'est vraiment entré dans les mœurs", souligne-t-il. Par conséquent, ses ventes ont fortement progressé. "Le chiffre d'affaires a commencé à 250.000 euros et aujourd'hui, on est à 10 millions. Donc il y a une croissance d'à peu près 15% par an", souligne-t-il.

Mais manger des produits "détox" est-il vraiment nécessaire ? Selon les scientifiques, notre corps élimine tout seul les toxines grâce à son foie et ses reins. Certains alertent même à la surconsommation de jus "détox". La nutritionniste Alexandra Retion préfère nuancer. "Un jus de légume n'est absolument pas mauvais pour la santé. En revanche, si vous faites une cure de jus, vous allez avoir des carences. Ce que je conseille, c'est plutôt de revoir ses habitudes et d'avoir une alimentation équilibrée toute l'année", met-elle en avant.