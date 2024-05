VIDÉO - Île d'Yeu : comment attirer les touristes toute l’année ?

TF1 vous emmène sur l’île d’Yeu, au large de la Vendée. Sa principale ressource, c’est le tourisme. Alors la municipalité fait tout pour attirer les visiteurs toute l’année.

Dès que le soleil pointe son nez, les bateaux partant du continent pour l’île d’Yeu sont bondés, comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus. C'est le cas pour ce pont prolongé de l'Ascension, et en haute saison, jusqu’à 1800 touristes peuvent venir découvrir l’île chaque jour. Ici, le vélo est sacré : plus de 150 deux-roues trouveront preneurs aujourd’hui chez le loueur rencontré par notre équipe. L’entreprise d’Arnaud Dechambre est ouverte toute l’année, en toute saison, et emploie dix salariés en plus des saisonniers.

Pour pouvoir profiter de l’île plus d’une journée, beaucoup optent pour le camping. Pendant ce pont de l’Ascension, 200 personnes y séjournent. Ce camping est ouvert de février à novembre. Il essaie de booster les réservations hors saison avec des tarifs plus attractifs sur certaines périodes, comme les milieux de semaine. Cette île accueille 25.000 personnes en période estivale, soit cinq fois plus que le nombre d’habitants permanents. Alors forcément, ça pose un problème de logement, même pour ceux qui doivent travailler ici. La mairie a mis en place une aide pour aider les propriétaires de l'île vers de la location à l'année.

Développer le tourisme hors saison, c’est pouvoir loger les travailleurs insulaires toute l’année et faire évoluer la principale économie de l’île d’Yeu, pour qu’elle continue à faire vivre cette terre sans l’étouffer.