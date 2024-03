Traque de la fraude fiscale : pourquoi les contrôles rapportent plus d'argent que jamais

Les mises en recouvrement de fraudes fiscales ont atteint 15,2 milliards d'euros l'an dernier. Jamais les contrôles n'avaient permis de récupérer autant d'argent. Le JT de TF1 vous explique comment l'administration a gagné en efficacité.

L’État traque les fraudeurs, et ça rapporte un peu plus chaque année. En 2023, s'est félicité ce mercredi matin le gouvernement, ce sont 15,2 milliards d'euros qui ont été recouvrés par l'État, soient 3,5 milliards de plus qu'en 2019. Ce bilan record s'explique d'abord par une augmentation des contrôles sur les plus hauts revenus. "L'année dernière, nous avons augmenté de 25% les contrôles fiscaux", soit autant que ce qui était prévu d'ici à 2027, a souligné le Premier ministre Gabriel Attal, "et le nombre de perquisitions fiscales a augmenté de 30%".

L'administration bénéficie aussi de moyens technologiques plus efficaces. Elle peut par exemple comparer les trains de vie affichés sur les réseaux sociaux à vos déclarations. Ou encore, comme nous vous l'expliquions dans cet article, repérer les piscines non déclarées grâce à l'intelligence artificielle. "Aujourd'hui, on est beaucoup plus efficace, et donc l'efficacité amène à augmenter en termes de volume de redressement, mais pas forcément en termes de volume de dossiers", explique dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article maître Laurent Isal, avocat fiscaliste.

L'administration s'appuie aussi sur les 280 nouveaux agents dédiés à la lutte contre la fraude fiscale recrutés l'année dernière. En tout, ils seront 1500 de plus d'ici à 2027. Les Français interrogés par notre équipe appuient la mise en œuvre de ces moyens supplémentaires.

Mais rassurez-vous, le droit à l'erreur vous protège si vous vous trompez de bonne foi en remplissant votre déclaration d'impôt. Dans ce cas, il n'y a pas de sanctions, vous devez simplement régulariser votre situation et payer des indemnités de retard.