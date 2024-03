REPORTAGE - Davantage d'armes pour l'Ukraine : au cœur des sites français de fabrication d'obus

Pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, la France augmente ses capacités de production de matériel militaire. Une équipe de TF1 a pu visiter les principaux sites impliqués dans la fabrication d'obus, qui mettent les bouchées doubles. Regardez ce reportage du 20H.

Grâce à cette nouvelle machine, cette usine va pouvoir doubler sa production d'obus, passant de 30.000 à 60.000 unités par an. D'ici à quelques jours, elle sera en mesure de fabriquer une munition toutes les dix minutes. "C'est un moyen qui est neuf, on a investi spécifiquement dans le cadre de l'économie de guerre", explique le responsable de production de KNDS France dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Si ses alliés occidentaux ont promis à Kiev des millions de munitions pour faire face à l'armée russe, les capacités de production européennes sont largement dépassées par la demande. Sur le front, l'armée ukrainienne se limite à environ 2.000 obus par jour désormais, alors que son ennemi russe en tire 10.000 dans le même temps. Les fabricants s'adaptent à marche forcée, comme c'est le cas dans cette usine du groupe d'armement franco-allemand KNDS à la Chapelle-Saint-Ursin (Cher).

300 millions d'euros investis sur le site du Cher

"On reçoit des corps d'obus en acier forgé", explique le directeur général de KNDS France à notre équipe, "puis on les met dans cette unité, et ils ressortent terminés, prêts à être chargés en explosif". Équipement, personnel, formation... 300 millions d'euros viennent d'être investis ici au total. Les carnets de commande sont bien sûr pleins, avec un conflit qui s'est mué en guerre de tranchées. Mais le problème n'est pas seulement d'ordre financier. Les matières premières et l'approvisionnement, ainsi que les ressources humaines, sont un autre obstacle au passage à un rendement à la hauteur de l'économie de guerre mise en place par la Russie.

Une chaîne de production sur un site unique

KNDS a pour objectif de tripler sa production actuelle d'ici à la fin 2025. Mais pour y parvenir, il faudra aussi compter sur l'effort de ses fournisseurs, les forges de Tarbes pour les corps d'obus, et Eurenco pour la poudre. C'est à Bergerac que l'explosif sera bientôt fabriqué par cette firme spécialisée, sur un site de plusieurs centaines d'hectares. Les travaux ont commencé, et l'usine devrait être opérationnelle d'ici au début de l'année prochaine. Un investissement stratégique, qui permettra à Eurenco de regrouper sur un même site français l'ensemble de sa chaîne de production.

Aux Forges de Tarbes également, les carnets de commande se remplissent, mais les salariés s'inquiètent : leur outil de production, ancien et dégradé, pourrait selon eux ne pas tenir le rythme soutenu des commandes. La direction tente de rassurer, et demande de la patience pour mettre en place les nouvelles machines en cours de fabrication, tout en garantissant que les objectifs seront tenus.

La France ne pourra pas répondre à elle seule répondre aux besoins en munitions de l'armée ukrainienne. L'effort de guerre va devoir se faire au niveau européen. "Nous serons à plus d'un million et demi d'obus de capacité de production dès la fin de cette année, plus de deux millions l'année prochaine, et on va continuer à monter", affirme Thierry Breton, le commissaire européen en charge des industries de Défense. Selon les services de renseignement de l'Otan, la Russie produirait désormais jusqu'à trois millions d'obus par an.