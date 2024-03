Le cacao à 10.000 dollars la tonne : la flambée qui inquiète à la veille de Pâques

La tonne de cacao a dépassé pour la première fois les 10.000 dollars cette semaine. La culture du cacao subit en effet de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Les prix des chocolats de Pâques devraient s'en ressentir.

Le lapin de Pâques subit lui aussi la hausse des prix. Ce mardi 26 mars, la tonne de cacao a dépassé pour la première fois les 10.000 dollars. Le cours de ce produit a plus que triplé en un an, dépassant notamment celui du cuivre. Une hausse qui se répercute directement sur le prix des chocolats, une mauvaise nouvelle pour les ménages à quelques jours de Pâques.

"J'en ai encore acheté hier et c'est hors de prix", constate une passante interrogée dans le reportage TF1 en tête de cet article. "On réduit les quantités, mais on fait toujours plaisir à nos enfants", s'adapte une maman.

Le réchauffement climatique en cause

Ce n'est pas la première année que les chocolats sont impactés par une telle hausse des prix. Dans son reportage, notre équipe prend l'exemple d'un célèbre lapin en chocolat qui a pris 80 centimes en deux ans. En 2022, il était vendu à 5,04 euros. Il est passé en 2023 à 5,29 euros, et est cette année à 5,85 euros.

Pourquoi une telle augmentation ? "On a vraiment des conditions climatiques qui expliquent cette envolée du prix du cacao. Et on a en plus des réglementations européennes qui imposent aux producteurs de cacao de ne plus déforester", explique Pascale Hebel, directrice associée chez C-Ways, avant d'ajouter que la hausse des prix du chocolat n'est pas seulement due à la hausse du cours du cacao. "C'est aussi sur le sucre, on a tout un tas de produits qui subissent le changement climatique", souligne-t-elle.

Le phénomène se vérifie aussi chez les chocolatiers, bien que pour continuer à attirer les clients, les professionnels tentent de contenir la hausse. "L'an dernier, on était juste en dessous de la barre des 50 euros le kilogramme, on devait être à 49 et des poussières. Donc en un an, il y a eu une légère augmentation", fait valoir face à notre caméra Houria Labroue, gérante d'une chocolaterie, où le chocolat est désormais vendu à 55 euros le kilogramme. La hausse des prix devrait se poursuivre alors que la production doit encore diminuer dans les prochains mois.