Les boîtes à camembert bientôt interdites par l'UE ? Les producteurs s'inquiètent

Dans la campagne normande, le Groupe Lacroix en fabrique 200 millions par an. Et n’imagine pas devoir arrêter. "On a beaucoup investi dans cet emballage, parce qu’on y croit. On considère réellement que c’est une bonne solution, plaide la PDG Claire Lacroix. Donc on attend que le gouvernement nous soutienne pour obtenir une exemption de cette réglementation. L’emballage léger en bois, aujourd’hui, c’est 2.000 emplois en France, et 45 entreprises qui seraient touchées."