Musique sous la douche et vêtements chauds : comment les Français réduisent leur facture d'électricité

Des efforts collectifs qui avaient été demandés dès le mois d’octobre dernier par le gouvernement pour faire baisser la consommation d’énergie dans le pays et éviter des coupures. Un appel qui semble avoir été entendu alors que pour RTE, "il est désormais solidement établi (que le mouvement baissier) concerne tous les secteurs d'activité" et que la "mobilisation nationale réussie en faveur des économies d'énergies joue un rôle important". De quoi envisager plus sereinement le reste de l'hiver, même si la prudence reste de mise, alors que la deuxième quinzaine de février peut amener des températures plus froides et du gel sur une partie de la France.

"On est toujours dans une situation de vigilance, mais c'est bien parce que notre consommation d'électricité a diminué qu'on a pu écarter le risque de coupures subies. Maintenant, il faut que tout ce qui est de l'ordre des petits gestes se poursuive", détaille Thomas Veyrenc, directeur exécutif au Pôle stratégie, prospective et évaluation au sein de RTE. Des efforts nécessaires pour atteindre l'objectif du gouvernement de réduire la consommation d'énergie en France de 10% d'ici 2024. Un objectif quasiment atteint, en seulement trois mois.