Panneaux solaires : pourquoi il ne reste plus que trois fabricants en France

Il n'en reste plus que trois en France, et leur activité est menacée à très court terme. Les fabricants de panneaux solaires sont submergés par la concurrence chinoise. Le 20H de TF1 vous explique.

Il y a encore un an, tout allait bien pour ce fabricant de panneaux solaires basé à Carquefou, près de Nantes. L’entreprise Systovi a même investi plusieurs millions d’euros dans une chaîne de production flambant neuve. L’objectif était de répondre à la multiplication des commandes. "Régulièrement, il faut continuer à investir pour pouvoir fabriquer des panneaux qui soient à la bonne puissance", explique son directeur général Paul Toulouse. Mais aujourd’hui, la société n’arrive plus à les vendre. Les stocks s’accumulent, car depuis cet été, les panneaux solaires chinois ont envahi le marché.

La raison, c’est leur prix. Ils sont près de quatre fois moins chers : 200 euros pour le panneau nantais, contre 50 euros pour le chinois. "Ils ont investi de façon gigantesque depuis 15 ans, donc ils ont des usines très grandes qui leur permettent de produire énormément, et donc d'avoir des coûts de production plus faibles que les nôtres. Et ensuite, ils vendent moins cher que leurs coûts de production", souligne Paul Toulouse. Aujourd’hui, l’entreprise, qui compte 90 salariés, risque de disparaître. Si aucun repreneur n’est trouvé d'ici à un mois, elle mettra la clé sous la porte. "Savoir que la souveraineté énergétique française puisse reposer sur l'achat de panneaux étrangers est pour nous une réelle aberration, ce n'est même pas entendable", peste Fabien monot, coordinateur qualité de Systovi.

Là, on est mi-mars, depuis le début janvier, je n'ai pas vendu une seule installation avec des panneaux français Laurent Koziero, président de Kozy Group

Cette entreprise est l’une des trois dernières à fabriquer des panneaux solaires en France. D’autant plus étonnant que le gouvernement s’est fixé des objectifs ambitieux. L’ensemble des panneaux solaires du pays peut produire jusqu’à 20 gigawatts, 5% de la production électrique en France. Le gouvernement veut multiplier cette capacité par cinq d'ici à cinq ans, des ombrelles des parkings des supermarchés au développement des panneaux sur les toits des entreprises et des particuliers.

Mais aujourd'hui, quand on va sur un chantier, le panneau solaire chinois est incontournable. "Même si on a le label France, ça ne fait plus la différence", assure à TF1 Laurent Koziero, président de la société d'installation de panneaux photovoltaïques Kozy Group. Il faut dire qu'une installation standard pour une maison vous coûte 7500 euros avec des panneaux chinois, contre 8500 euros pour les français. "Là, on est mi-mars, depuis le début janvier, je n'ai pas vendu une seule installation avec des panneaux français", poursuit Laurent Koziero.

Le secteur réclame des mesures d'urgence, contacté, le ministère de l'Industrie et de l'Énergie assure suivre le dossier et annonce pour début avril un "pacte solaire" pour favoriser l'achat des panneaux européens.