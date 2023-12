Électricité : qu'est-ce que cette taxe que le gouvernement veut réaugmenter ?

Le gouvernement a prévu de réintroduire progressivement en 2024 l’une des principales taxes sur l’électricité, suspendue dans le cadre du bouclier tarifaire. La facture annuelle des ménages augmentera alors de 130 euros en moyenne, alors même que les prix du marché, eux, sont en baisse. On vous explique.

Des factures d'électricité plus chères en 2024. Le gouvernement a acté une hausse de 10% en raison de la réinstauration de la TICFE (taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité). En moyenne, les ménages français paieront 130 euros supplémentaires par an. "Je pense que l'État a tellement besoin d'argent qu'il ne sait plus par où aller le chercher", réagit une passante interrogée par TF1 dans le reportage ci-dessus. "La vie est de plus en plus chère, ce n'est pas normal", renchérit un autre.

Depuis fin 2021, avec la mise en place du bouclier tarifaire, le montant de la TIFCE avait été abaissé à un euro par mégawattheure pour limiter la hausse des prix dans un contexte de forte inflation. Avant ce bouclier, elle était fixée à 32 euros du mégawattheure.

Un moyen de redresser les finances publiques

Le gouvernement estime qu'il est temps d'accélérer la fin du bouclier tarifaire, et ainsi de relever le niveau des taxes pour redresser les finances publiques. "Nous entendons limiter le plus possible la hausse des prix de l’électricité l’année prochaine, ce sera au maximum 10%", avait affirmé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire dès le 14 novembre dernier, sans pour autant préciser le retour de la TIFCE.

"C'est une très mauvaise idée parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut consommer de l'électricité. Il va falloir rouler en véhicule électrique, mettre une pompe à chaleur chez soi plutôt que de chauffer au fioul, et donc ça risque de coûter plus cher et de désinciter tout le monde à passer à l'électrique", tranche auprès de TF1 le consultant expert en énergies Nicolas Goldberg.

Depuis un mois et demi, les tarifs de l'électricité sur les marchés ont diminué de 27%. Une baisse qui ne sera pas ressentie sur les factures avec cette augmentation de 10%. La hausse précise des tarifs de l'électricité sera annoncée début janvier, pour une application en février.