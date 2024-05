VIDÉO - Retraites à la SNCF : l'accord qui fâche Bruno Le Maire

Bruno Le Maire va convoquer Jean-Pierre Farandou, après la signature d'un accord sur les fins de carrières à la SNCF. Pour le gouvernement, c'est un contournement de la réforme des retraites, avec la question : qui va les financer ?

L'accord a été conclu fin avril, et devrait permettre aux agents de la SNCF de partir plus tôt à la retraite. Mais à Bercy, cela ne passe pas. Bruno Le Maire dénonce un contournement de la réforme des retraites. "Cet accord n'est pas satisfaisant à mes yeux. Il y a eu un dysfonctionnement. Il pose des problèmes financiers", a déclaré le ministre de l'Économie et des Finances sur BFMTV.

C'est un accord qui est bon, qui est juste Thomas Cavel, secrétaire nationale de la CFDT Cheminots

L'accord prévoit un départ anticipé à la retraite quinze mois plus tôt, qui seront payés à 75% par la SNCF. Il est même encore plus avantageux pour les contrôleurs et les cheminots, qui partiront 18 mois plus tôt. Pour les syndicats, c'est une avancée sociale avec la reconnaissance de leur pénibilité, notamment pour le travail de nuit. "C'est un accord qui est bon, qui est juste", estime au micro de TF1 Thomas Cavel, secrétaire nationale de la CFDT Cheminots.