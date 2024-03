"On va faire que payer" : l'inquiétude des Français face aux économies à venir

Pour la toute première fois, le Premier ministre a parlé de "rigueur" après le verdict d'un déficit bien plus élevé que les prévisions. Est-ce pour préparer les esprits à une forme d'austérité ? Quelles pistes sont envisagées pour réaliser des économies et pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État ?

Ce mercredi matin à Matignon, le gouvernement était au grand complet. Malgré les sourires, il faut trouver des milliards d'euros d'économie. Ce mardi, le Premier ministre a prononcé un mot sorti depuis quelques années du vocabulaire politique : "Il faut évidemment une très grande rigueur dans les choix que nous faisons. Nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité", a martelé Gabriel Attal.

Vers une nouvelle réforme de l'assurance chômage ?

"Politique de rigueur, ça veut dire que nous, les petits citoyens, on va faire que payer. On va faire que payer, de toute façon, on ne fait que ça !", s'agace un sexagénaire interrogé dans la vidéo en tête de cet article. "Si on continue comme ça, c'est quand même une dette colossale pour nos enfants, nos petits-enfants, on ne peut pas laisser s'éterniser une dette aussi importante", tempère un autre.

Pour couper dans les dépenses sociales, Gabriel Attal pourrait annoncer ce mercredi soir une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Deux options sont envisagées : réduire la durée d'indemnisation des chômeurs ou allonger la durée de travail permettant de bénéficier du chômage. "Je pense que c'est un axe qu'il faut exploiter", affirme une passante.

Dans l'espoir de réduire le déficit, le gouvernement envisage aussi de demander des efforts aux collectivités locales, ou d'encadrer davantage les arrêts de travail. En revanche, il promet toujours de ne pas augmenter les impôts. "Je n'y crois pas", affirme un passant. "Moi, je pense qu'il faut taxer les personnes les plus aisées", suggère un autre. Ces pistes d'économies viendraient s'ajouter à des mesures déjà annoncées : l'augmentation des franchises des médicaments et des transports sanitaires, ou encore un coup de rabot sur le dispositif MaPrimeRénov'.