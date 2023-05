REPORTAGE - 1700 emplois créés dans le solaire : l'annonce qui illumine la Moselle

À Hambach ce lundi matin, personne ne s'attendait à une telle annonce : 1700 emplois vont être créés dans cette commune de Moselle de 3000 habitants. "Ça laisse l'opportunité à pas mal de jeunes de pouvoir venir travailler dans le secteur", se félicite la boulangère, dont le frère lui-même et "pas mal" de connaissances sont actuellement à la recherche d'un emploi. "Il y avait déjà une première usine de photovoltaïque qui devait s'implanter, rappelle de son côté un habitant, en référence à un ancien projet finalement avorté en 2022. Ça a trainé pendant un certain temps, et maintenant, on apprend qu'une deuxième viendrait s'implanter. C'est une bonne nouvelle pour la région".

Cette nouvelle usine de production de panneaux solaires va s'installer sur le terrain aménagé pour l'ancien projet. Au total, 21 millions d'euros d'argent public y ont déjà été investis. Le réseau autoroutier a aussi favorisé le projet. Pour le maire de Hambach, c'est la garantie d'un développement de sa commune. "Ça tombe bien parce qu'il y a deux projets de lotissements" sur mon territoire, souligne Daniel Muller.