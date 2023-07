Prolongation des soldes après les violences urbaines : "Ça bénéficiera aux commerçants du Sud"

Si le centre-ville de Reims n'a pas été directement ciblé, des commerces de certains quartiers ont été pillés, une quarantaine de voitures ont été incendiées, ainsi que deux tramways. Dans ce contexte, les clients sont nombreux à avoir attendu le retour au calme pour venir profiter des promotions. "Je n'avais pas trop envie de me balader avec tout ce qu'il se passait dans les rues", concède une cliente. Un second abonde : "On s'inquiète comme tout le monde, on regarde un peu ce qu'il se passe, on s'informe, et puis on continue de vivre quand même".