VIDÉO - Airbus : retour sur une success story européenne

Airbus est devenu en quelques décennies le numéro un mondial de l'aviation civile. L'entreprise est aussi l'un des premiers employeurs français avec 100.000 salariés.

Fini l'Airbus A380, place à l'A321 ! Cette version allongée de l'Airbus A320 est à ce jour l'avion commercial le plus plébiscité au monde. Ses ventes représentent aujourd'hui 70% du carnet de commandes de l'avionneur européen. Le secret de succès de l'Airbus A321 ? Il consomme jusqu'à 20% de kérosène en moins que les précédents modèles. Une première ligne d'assemblage a ouvert il y a six mois sur le complexe d'Airbus à Toulouse et une seconde est en cours de construction.

D'ici à deux ans, huit appareils pourront être fabriqués en même temps sur le site, ce qui doit permettre à l'avionneur européen de répondre aux commandes pour son avion star, avec aussi de nouveaux emplois à la clé. "Sur une ligne, il y a pratiquement 700 personnes qui travaillent", explique, dans la vidéo de TF1 ci-dessus, Clément de Rancourt, directeur des lignes d’assemblage A320 et A321 chez Airbus. "Cela donne une idée du nombre de personnes qui vont travailler sur ces [deux] chaînes d’assemblage à l’horizon 2026."

L’Europe a réussi à démontrer qu’on savait dépasser l’hégémonie américaine. Le PDG d'Airbus, Christian Scherer

En 2019, le géant européen de l'aéronautique est devenu le leader mondial du secteur, détrônant Boeing qui occupait la place de numéro un depuis 2011. Airbus doit livrer 8600 appareils d'ici à 2030, soit 2000 de plus que son rival américain. "L’Europe a réussi à démontrer qu’on savait dépasser l’hégémonie américaine. Pour moi, c’est une vraie source de fierté", se réjouit le PDG d'Airbus, Christian Scherer, dans la vidéo. Airbus est aussi et surtout l'un des premiers employeurs français. Au total, plus de 100.000 personnes travaillent directement ou indirectement pour le groupe rien qu'en Haute-Garonne, où il est implantée.

Grâce au succès de l'A321, l'entreprise sous-traitante Lhers, basée à Aucamville près de Toulouse, a pu se développer. "Pour nous, c’est une chance énorme", se réjouit Olivier Geysels, son gérant, dans la vidéo. "L'entreprise a pu croître l’année dernière d’environ 45%, et continuera sa croissance à hauteur d’environ 50% [au cours de l’année 2024]", souligne-t-il. L'entreprise a investi 800.000 euros en 2023 dans de nouvelles machines pour fabriquer, par exemple, des pièces du système de climatisation des avions. "L’augmentation de cadence fait qu’on a créé une quinzaine d’emplois l’année dernière", indique le gérant.