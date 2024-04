VIDÉO - Argent : quand l'explosion des cours donne lieu à une nouvelle ruée vers l’or

Jamais l’or n'a valu aussi cher. Un kilogramme coûte désormais 70.000 euros. Un cours si élevé que de nombreux Français revendent une bague, un collier ou un bouton de manchette pour financer des travaux, des vacances ou une nouvelle voiture.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. "Ce bracelet est estimé aujourd’hui à 1.264 euros. Il y a un mois, on était aux alentours de 1.000 euros. Et si vous étiez venus l’été dernier, on était plutôt à 800 euros. Donc il y a un vrai delta", démontre, au micro de TF1, dans le reportage du JT visible en tête de cet article, Delphine Pegues, responsable de l’agence du Comptoir national de l’or du Bouscat (Gironde). Une augmentation de 500 euros en moins d’un an pour ce bijou, qui illustre la hausse vertigineuse du prix de l’or : plus de 70.000 euros le kilo aujourd’hui. Jamais le cours n’avait été aussi élevé.

Une aubaine pour les particuliers comme Philippe, venu revendre, pour 3.374 euros, un petit lingot acheté en 2022. Et engranger ainsi quelque 300 euros de plus-value. "C’est comme un placement en bourse, il doit rapporter une petite provision", témoigne-t-il. Cette agence, comme tant d'autres, voit passer des clients de plus en plus nombreux, dans le contexte d’inflation, en quête d’un complément de revenus. "Il y a beaucoup de seniors, parce qu’ils n’arrivent plus à subvenir à leurs besoins avec leur retraite, et puis il y a des périodes d’afflux, par exemple avant les vacances", précise Delphine Pegues.

Si le cours de ce précieux métal est si élevé, c'est parce que les tensions géopolitiques se multiplient, créant de l’incertitude. Guerre en Ukraine, conflit israélo-palestinien… Par précaution, les banques centrales de par le monde achètent et stockent de l'or, valeur refuge historique qui n’est pas soumise à un quelconque taux d’intérêt. En conséquence de quoi, la demande augmente. Et les prix suivent… Continuez donc à fouiller vos placards à la recherche de vieux bijoux et autres boutons de manchette : selon les spécialistes, le cours de l'or pourrait même encore augmenter dans les prochains mois.