Plus 41% en quatre ans : pourquoi les prix des petites voitures explosent

Plus c'est petit, plus c'est cher ? Dans la concession automobile du Groupe Rabot à Mareil-Marly (Yvelines) où nous nous rendons, les prix des petites voitures neuves sont régulièrement revus à la hausse. Exemple avec la Renault Twingo : il y a 4 ans, elle coûtait 10.300 euros, elle est affichée aujourd'hui à 16.750 euros, soit 56% de hausse. Même constat pour la Peugeot 208 : désormais vendue 21.300 euros, son prix a augmenté de 37% sur la même période.

Une réalité sur laquelle a alerté, lundi 6 novembre, l'ONG Transport & Environment (T&E). D'après elle, les prix des voitures les moins chères de cinq grands constructeurs européens ont augmenté "en moyenne de 41% par an depuis 2019", soit "près du double du taux d'inflation cumulé". Et même les modèles plus chers sont concernés : durant la même période, selon l'association européenne, les prix des classes A et B de Mercedes ont connu une hausse des prix "de 38% et de 37% respectivement".