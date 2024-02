Boulangeries, restaurants... Le prix de l'électricité baisse pour les PME

C'est une bonne nouvelle pour les PME. Les factures d’électricité vont baisser si un commerce compte moins de dix salariés. Ces derniers mois, elles s’étaient envolées à cause de la crise de l’énergie.

Alléger la charge des petites entreprises, c’est la bonne nouvelle pour Henry Boedec. Ce gérant d’une boulangerie-pâtisserie de Landerneau (Finistère) a vu sa facture grimper de 60% en un an. Les postes les plus gourmands en électricité sont les frigos et congélateurs, indispensables pour faire lever les baguettes en attendant la cuisson. "Si on arrivait à avoir 10%, voire plus, de réduction, ce serait vraiment intéressant pour les artisans. Et éventuellement, je pourrais embaucher", lance le chef pâtissier.

Même constat chez Denis Chanoit, un traiteur de Brest (Finistère). Dans son restaurant, tout, ou presque, fonctionne à l’électricité. Sa facture a été multipliée par deux, allant de 7000 euros à 14.000 euros l’année. Cette hausse, il a bien fallu la compenser en augmentant les tarifs.

Pour aider ces petites entreprises de moins de dix salariés, une proposition de loi doit être présentée à l’Assemblée nationale, jeudi, pour réglementer les tarifs de l’électricité. Elle devrait aussi s'appliquer aux communes qui emploient moins de 10 personnes. Selon le ministère de l'Économie, cette mesure ne devrait rien coûter aux finances publiques.