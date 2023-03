VIDÉO - "Un pêcheur fait vivre cinq personnes à terre" : la filière à l'arrêt pour crier sa colère

Une gerbe de fleurs à la mer, symbole de leur inquiétude et de leur colère. Comme partout dans le pays, des centaines de pêcheurs se sont donné rendez-vous à Brest (Finistère) ce jeudi 30 mars. Pour Jean-Marie Salaün, c’était une évidence de rejoindre le cortège et pourtant, il est cuisinier et traiteur : "Un pêcheur, ça fait vivre cinq personnes à terre, et on est dans ce cas-là".