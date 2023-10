"C'est injuste" : pourquoi de tels écarts de prix d'une région à l'autre entre les supermarchés ?

Si le passage à la caisse du supermarché est rarement une partie de plaisir pour les consommateurs, il est des régions de France où l'addition s'avère tout de même moins salée que d'autres. À panier équitable, c'est même parfois le grand écart d'un département à l'autre. C'est ce qu'est récemment venue souligner une étude du journaliste Olivier Dauvers, spécialiste de la consommation et de la grande distribution.

"Le grand Ouest demeure la zone la plus compétitive et le littoral méditerranéen (et les départements très urbanisés) toujours dans le rouge", peut-on ainsi lire dans un article sur son site. Et de détailler : "Les quatre départements de la région sont tous dans le quintile des magasins les plus compétitifs de France. Et les Côtes-d'Armor sont le temple des économies avec un indice moyen (toutes enseignes donc, ce qui le rend extraordinaire) de 95,9 selon A3 Distrib, soit des prix 4% inférieurs à la moyenne en France."