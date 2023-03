REPORTAGE - "Je n'ai plus de mots" : à Caudry, la détresse des salariés de l'usine Buitoni

Tôt ce jeudi matin, la direction du groupe est entrée dans l'usine sous les applaudissements ironiques. À leur arrivée, le site avait été transformé en cimetière : des bougies et une croix pour chaque employé. Des pneus brûlés et un tas de fumier en signe de protestation face aux incertitudes de l'avenir incertain. "On est complétement perdus, on ne sait pas ce qu'il va nous arriver. Comment voulez-vous retrouver du travail après 50 ans ? C'est pas évident", s'inquiète une salariée. Aucun licenciement ne sera annoncé avant la fin de l'année. Les salaires seront versés jusqu'au 31 décembre 2023.