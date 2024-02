Chocolats de Pâques : pourquoi certains les achètent dès maintenant

Face à la hausse du prix du cacao ces derniers mois, certains suggèrent d'acheter ses chocolats de Pâques dès maintenant, avant qu'ils n'augmentent encore davantage. Les artisans chocolatiers tentent quant à eux de s'adapter en changeant leurs recettes. TF1 fait le point.

"Des florentins, des olivettes, la cathédrale, et un nougat très spécial...". Chez Carole Schug, artisan chocolatier à Strasbourg, on pense déjà à Pâques. Et pour fabriquer ce chocolat, il faut du cacao. Seulement, ces derniers temps, il coûte de plus en plus cher. "Nous avons eu la désagréable nouvelle d'avoir encore une flambée des prix, notamment sur les fèves de Colombie", se désole Carole.

Ces derniers mois, le prix du cacao a effectivement bondi. Il coûte 4716 dollars la tonne au 24 janvier 2024 selon Bloomberg, du jamais vu depuis les années 70, comme le montre le graphique ci-dessous.

La chocolaterie va ainsi devoir s'adapter. "Nous allons faire évoluer les recettes en fonction de l'origine des fèves et leur prix pour que nous soyons à l'équilibre et que nous n'ayons pas forcément l'obligation de répercuter sur le client", détaille stratégiquement Carole Schug.

Une augmentation des prix des matières premières

À cause des intempéries dans les principaux pays producteurs comme le Ghana ou encore la Côte d'Ivoire, les récoltes ont été catastrophiques. Résultats, on compte moins d'offres et plus de demandes à l'approche de Pâques. Certains supermarchés, eux, affichent déjà les produits de Pâques dans leurs rayons.

"Le chocolat que nous allons consommer à Pâques coûte plus cher, au moins en ce qui concerne sa partie cacao, mais aussi sa partie sucre", confirme l'économiste Philippe Chalmin. "Cela va dépendre des produits", poursuit le spécialiste des marchés des matières premières, interrogé dans le reportage en tête de cet article. Le chocolat au lait, par exemple, est moins concerné que le chocolat noir.

Les dernières hausses du prix du cacao devraient se répercuter en magasin dans les prochains moins, c'est pourquoi certains consommateurs pensent anticiper. "Comme à Noël, je vais essayer de les acheter en avance", affirme l'un d'entre eux interrogé par TF1. Les Français dépensent en moyenne 20 euros chaque année pour les chocolats de Pâques.