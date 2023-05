Crédit à la consommation : de plus en plus de Français y ont recours pour boucler les fins de mois

Comme Thérèse, de plus en plus de Français ont recours à des crédits à la consommation pour des achats du quotidien, un frigo, un téléviseur ou encore une machine à laver. En 2022, le nombre de ces crédits a augmenté de 7,7 %, selon l’Association française des sociétés financières. Avec l'inflation, ce type d'emprunt gagne aujourd'hui des catégories sociales plus aisées que par le passé. "On est sur des profils moyens pour des couples autour de 4 300 euros nets mensuels, explique à TF1 Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.com, qui vient de réaliser une étude sur ces emprunteurs. Ce sont des CSP moyennes et classes moyennes typiques, ça veut dire qu'elles-mêmes ont aussi besoin, avec l'inflation, de recours au crédit à la consommation pour financer des dépenses imprévues".