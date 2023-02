VIDÉO - Crise du prêt-à-porter : à Bourg-en-Bresse, la rue des rideaux baissés

Après Camaïeu, Kookaï, les chaussures André, Gap ou encore Go Sport, toutes liquidées ou en sursis, c’est au tour de San Marina de ferme définitivement ses 163 magasins en France, laissant sur le carreau quelque 680 salariés. Le secteur du prêt-à-porter est en crise et les annonces de fermeture se succèdent depuis quelques mois. Rideaux de fer baissés, enseignes à bout de souffle, dans le centre de ville de Bourg-en-Bresse (Ain), des rues entières se retrouvent désertées. "Vous avez Petit bateau qui a fermé. Samedi, c’était San Marina. C’est sinistré", témoigne, dans le reportage de TF1 en tête de cet article, une riveraine, écœurée. "C’est en train de mourir, tout simplement", lance, amère, une passante.

Au total, une quinzaine de boutiques ont fermé leurs portes en quelques mois dans cette piétonne du centre-ville habituellement très fréquente. Une situation dont tout le monde pâtit, car si l’on fait moins les boutiques, on s’y arrête moins aussi pour manger. "Les gens s’arrêtent avant le début de la rue et font demi-tour pour aller du côté où il y a encore des magasins ouverts. C’est logique", déplore, au micro de TF1, la propriétaire d’un café-restaurant situé dans la rue. Si les boutiques indépendantes résistent tant bien que mal à la crise, beaucoup craignent pour leur avenir. "Les gens vont dire : ça ne sert à rien de venir et de prendre ma voiture puisqu'il n'y pas de boutiques", s'alarme la gérante