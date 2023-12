VIDÉO - De plus en plus de Français le font : comment demander un acompte à son patron ?

De plus en plus de Français demandent un acompte sur salaire à leur employeur, notamment à l'approche des fêtes de Noël. Quelles sont les règles en la matière ? Le 20H de TF1 fait le point.

Le mois de décembre vient de débuter, pourtant Carla Mouilleron a déjà perçu son salaire. Elle a demandé une avance à son employeur. "En fin d'année, il y a beaucoup de cadeaux à faire, ça coûte cher, j'ai aussi mon anniversaire à préparer, ça fait beaucoup de dépenses d'un coup", explique-t-elle dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. La demande a immédiatement été acceptée par son patron.

Selon une étude menée par la société française Rosaly, start-up spécialisée dans ce domaine, 27% des Français ont demandé cette année un acompte sur salaire en prévision de Noël. "C'est une période compliquée pour tout le monde je pense, si ça peut aider, c'est chouette", réagit une passante interrogée face à notre caméra. "Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de tabou et j'estime que quand on a envie ou besoin, il faut oser et demander", renchérit une autre.

Cela peut souvent paraître délicat de demander une avance à son patron, et c'est le cas chez les plus de 50 ans, dont la moitié trouve la situation gênante, selon l'étude de Rosaly. Les moins de 30 ans sont en revanche beaucoup plus à l’aise : 25% seulement hésitent. Ce sont d'ailleurs les 25-35 ans, qui cette année, ont le plus demandé d’acomptes sur salaire pour augmenter leur budget de Noël.

Ne pas confondre acompte sur salaire et avance sur salaire

L’acompte sur salaire correspond au versement anticipé d’une partie de votre rémunération mensuelle. Il faut savoir qu’il se distingue de l'avance sur salaire. Dans le premier cas, l’acompte, vous touchez une rémunération pour un travail que vous avez accompli. Dans le second cas, l’avance, vous demandez de l’argent alors que vous n’avez pas encore travaillé. L’employeur n’est pas obligé de verser une avance, qui n'est pas un droit et est assimilé à un prêt, mais il ne peut pas refuser un acompte s'il s'agit de votre première demande pour le mois en cours.

Ainsi tous les salariés d’une entreprise, qu’ils soient en CDD ou CDI, peuvent demander un acompte. De plus, il n’est pas nécessaire de motiver sa demande auprès de son employeur. Il est tout de même recommandé de conserver une trace écrite de la demande, soit par courrier ou par mail. En ce qui concerne le montant, vous avez le droit de demander la moitié de votre rémunération mensuelle. Et donc, pour recevoir cet acompte, il faut attendre le 15 du mois. Enfin, si le montant est inférieur ou égal à 1500 euros, l’acompte peut être versé en liquide. Au-delà, il doit être versé par chèque ou virement bancaire.

Dans le reportage en tête de cet article, notre équipe se rend dans les locaux de la société Rosaly, qui a développé une solution pour faciliter le versement de ces acomptes. Les entreprises partenaires peuvent ainsi mettre l'application à disposition de leurs salariés : "Le salarié voit en temps réel ce qu'il a gagné tous les jours, et il a le doit de demander n'importe quelle somme entre zéro et ce montant, car c'est le salaire gagné. Je choisis le virement instantané et je le valide. Je le reçois ensuite en moins de deux secondes sur mon compte bancaire", détaille Arbia Smiti, fondatrice de la société.

Preuve du succès grandissant des acomptes sur salaire : cette année, 300 entreprises ont déployé cette application pour leurs employés, contre 150 l'année dernière, selon la société.