VIDÉO - Hydrogène : un trésor caché dans le sous-sol français ?

Le gouvernement vient d'autoriser pour la première fois le prélèvement d'hydrogène naturel sur un site des Pyrénées-Atlantiques. Le sous-sol de la France regorgerait de cette source d'énergie. Le 20H de TF1 vous explique pourquoi le secteur s'annonce porteur dans les prochaines années.

C'est une ressource 100% naturelle dont la France pourrait bientôt tirer profit. Pour la première fois, des recherches d'exploration pour puiser de l'hydrogène naturel, aussi connu sous l'appellation d'"hydrogène blanc", viennent d'être autorisées en France par le gouvernement. Cette source d'énergie, qui aiguise les appétits en raison de son caractère décarbonné, pourrait bien voir son développement s'accélérer à toute vitesse ces prochaines années.

En Moselle, où se rend l'une de nos équipes dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus, des chercheurs ont récemment repéré de l'hydrogène naturel sur un ancien site minier. Grâce à une sonde révolutionnaire, ils parviennent à mesurer en quelques heures les gaz présents dans le sous-sol. Technologie unique au monde, l'outil qu'ils utilisent descend à moins d'1 km/h dans le puits. À mi-parcours, les premières traces de gaz sont détectées dans les nappes d'eau souterraines.

Des quantités d'hydrogène qui dépassent les prévisions

On y retrouve alors de l'oxygène, du méthane, mais aussi, plus surprenant : de l'hydrogène. Lorsque la sonde atteint une profondeur encore supérieure, les quantités dépassent même les prévisions des scientifiques. "Actuellement, on est à 17% d'hydrogène à 1200 m de profondeur, indique ainsi Odile Barres, ingénieure de recherche au CNRS et affiliée à l'université de Lorraine. Nous, ce qu'on aimerait, c'est descendre encore plus bas pour montrer que cette concentration va encore augmenter." Mais comment expliquer cette présence d'hydrogène ? Pour le comprendre, il faut d'abord décrypter la composition du sous-sol terrestre.

Les 600 premiers mètres sont composés de terre et d'alluvion. Les 600 suivants sont un mélange de gravier et d'eau. Des strates de charbon et de fer complètent la structure. Il fait alors 150 degrés. Plus on descend, plus cette température augmente. "Dans ces conditions, l'eau devient instable, expliqueJacques Pironon, géologue rattaché au CNRS. La molécule d'eau se casse, et l'on produit alors de l'hydrogène naturel." Dans ce gisement lorrain, il y aurait au total plus de 46 millions de tonnes d'hydrogène, prêtes à l'emploi.

L'hydrogène naturel est prélevé dans le sous-sol. - TF1

"Une source primaire d'énergie"

"L'hydrogène naturel peut être une source primaire d'énergie, se réjouit Philippe de Donato, directeur de recherches au laboratoire Géosources et rattaché au CNRS. On n'a pas besoin de la transformer, c'est directement de l'énergie qui est utilisable." La découverte est une aubaine pour le propriétaire du site, car l'exploitation pourrait commencer dans moins de cinq ans. "C'est un gaz local, qu'on n'importe pas : on paye donc beaucoup moins de taxes dessus, confirme Fady Nassif, ingénieur de production à la Française de l'Énergie (FDE). C'est avantageux pour tout le monde."

Avoir de l'hydrogène en grande quantité et à bas prix constitue aussi un atout de taille pour certains industriels. Dans sa société, Marc Perraudin fabrique des réservoirs pour les camions, les bateaux et les autocars. Dans le nord de Paris, une nouvelle entreprise verra le jour dans un an pour répondre aux besoins des constructeurs français. Les premiers modèles de voiture à hydrogène sont étrangers et se vendent actuellement plus de 72.000 euros.

Mais le secteur devrait rapidement évoluer. "L'accélération va être très forte dans les volumes de production, note ainsi le chef d'entreprise. Beaucoup d'autres acteurs vont se joindre au développement de ce type de véhicules pour compléter l'offre de véhicules à batterie d'aujourd'hui." Des stations-service spéciales pour le rechargement en hydrogène sont déjà ouvertes en France, dans lesquelles le plein coûte entre 60 et 90 euros. L'exploitation d'un nouveau gisement d'hydrogène devrait aussi faire baisser les prix dans les années à venir.