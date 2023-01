Facture d'électricité exorbitante : le cri d'alarme d'un boulanger de l'Oise

Ce devait être sa meilleure période de l'année. Mais Julien Pedussel, artisan-boulanger à Rieux, dans l’Oise, commence 2023 de la pire des manières : écrasé par les factures. Il y a quatre jours, le pâtissier, qui a pourtant réduit au maximum l'éclairage et coupé le chauffage dans son arrière-boutique, a reçu une note d'électricité astronomique :12.882 euros en décembre, contre 1000 euros en septembre dernier. Intenable face à son chiffre d'affaires de 20.000 euros par mois.

"Ça ne me permet pas de payer la facture d'électricité, les salaires de mes ouvriers, mes fournisseurs de matières premières et le reste des charges. Je ne paierai pas les factures. Je travaillerai jusqu'à ce qu'ils me coupent le courant. Et s'il n'y a pas de changement, je serai obligé d'arrêter de travailler et de repartir", affirme Julien Pedussel dans le reportage de TF1 ci-dessus.