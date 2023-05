REPORTAGE TF1 - Fraude fiscale : au cœur du service qui traque les plus grands tricheurs

Impossible de tomber dessus par hasard. Pour trouver ce service des impôts un peu particulier, il faut traverser ce petit jardin en banlieue parisienne. C'est ici, à l'abri des regards, que se trouve la Direction nationale des enquêtes fiscales. Pour la première fois, ses agents nous ouvrent leurs portes. "La DNEF, ce sont 400 hommes et femmes qui luttent au quotidien contre les fraudes fiscales les plus graves, qu'elles concernent les entreprises ou les personnes physiques", explique son directeur, Philippe-Emmanuel De Beer. Les fraudes les plus graves, c'est-à-dire supérieures à 100.000 euros.