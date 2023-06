VIDÉO - Flambée de la taxe foncière : à Marseille, des propriétaires excédés

Pour la mairie de Marseille, plus que la hausse elle-même, c'est la forme qui est visée derrière les recours déposés. Légalement, la municipalité doit en effet justifier de ses augmentations, ce qui n'avait pas été fait pour 2022. Elle l'assure : aucun des 50 millions d'euros de recettes supplémentaires perçus ne sera remboursé aux propriétaires."C'est un non-sujet. Une mention va être ajoutée, et le budget, revoté. C'est la seule et unique augmentation de taxe foncière qu'il y aura durant le mandat", déclare Joël Canicave, adjoint (Printemps marseillais) à la mairie de Marseille en charge des finances.

Un coup dur pour l'Union nationale des propriétaires immobiliers des Bouches-du-Rhône et du Var et les 6.000 propriétaires qu'il représente. "Il y a une espèce de lassitude parce que effectivement, les impôts augmentent et on ne peut rien faire. Nous avons dit à la municipalité à plusieurs reprises : concertons-nous sur cette augmentation et si on l'étalait dans le temps sur quatre, cinq, six ans", déplore son président, Auguste Lafon. Et d'ajouter : "C'est beaucoup plus acceptable pour un propriétaire que subitement de la subir en une seule année".