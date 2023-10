VIDÉO - Peut-on encore construire des grandes usines en France ?

Et le gouvernement souhaite progressivement arrêter de bétonner des espaces naturels. En Bretagne par exemple, entre 2011 et 2021, environ 18.000 hectares ont été artificialisés. La loi impose, pour les dix années à venir, de construire deux fois moins, soit 9.000 hectares et pas un de plus pour les logements et les usines. À part la rareté du foncier, quels sont les autres freins à l'installation ? Retrouvez la suite de notre reportage dans la vidéo en tête de cet article.