VIDÉO - Inflation : pourquoi les prix ne baissent jamais

Aujourd’hui pourtant, le cours du blé diminue. Alors, pourquoi notre baguette n’est-elle pas moins chère ? En réalité, vous ne payez que très peu les céréales, à peine 7% du prix total. "Si on coupe la baguette en deux, on a la masse salariale. Avant, on avait à peu près 3% de frais d’énergie, aujourd’hui, on est passé à 12%. Tout le reste, ça va être les frais fixe, le loyer, les crédits… Ce qui fait qu’à la fin, il ne reste presque rien pour le boulanger", explique l'un d'eux, Fabrice Pottier.