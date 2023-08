VIDÉO - La vie sans cash : au Danemark, l'argent liquide n'existe (presque) plus

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Kasper Skov-Mikkelsen, lobbyiste et directeur de Sikkerhedsbranchen, a lancé une campagne de sensibilisation pour le retour du cash au Danemark : "On a déjà été victime de nombreuses cyberattaques depuis la Russie, et si un jour on nous bloque tous nos moyens de paiement en ligne et qu'on n'a pas de cash pour payer, les gens risquent de se battre pour la nourriture et l'essence", défend-il.