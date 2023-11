VIDÉO - Le Livret d'épargne populaire dépasse les 10 millions de détenteurs : pourquoi un tel succès ?

En effet, au 30 septembre dernier, 59 milliards d’euros y ont été déposés en tout et pour tout, pas loin du niveau record de l’année 2008 (62 milliards). Sur les 8,5 millions de personnes y étant éligibles et n’ayant pas franchi le pas, la Banque de France cible des "marges de progression" chez les jeunes, les ouvriers et les professions intermédiaires, tandis que les femmes et les plus de 65 ans sont surreprésentés parmi les détenteurs, parce que "surreprésentés dans la catégorie des personnes modestes". D’un point de vue géographie, "par rapport à son poids dans la population, l’Ile-de-France compte peu de détenteurs. À l’inverse, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bretagne et l’Occitanie sont les régions qui concentrent le plus de détenteurs", observe l’institution.