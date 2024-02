Les oubliés de la crise agricole ? Le grand blues de la filière bio

Le gouvernement tente de répondre à la colère des agriculteurs, notamment ceux qui ont choisi la filière bio. Les ventes ont baissé de 5% en 2023 après une chute de 14% l'année précédente. Les consommateurs délaissent ces produits jugés trop chers.

Dans le supermarché Auchan où nous nous sommes rendus pour ce reportage du 20H de TF1, il y a moins de produits bio dans les rayons. Les consommateurs sont, chaque jour, plus nombreux à y renoncer : "Je me dis que tout est déjà très cher, donc je ne vais pas aller du côté bio", témoigne une jeune cliente. Les produits bio coûtent en moyenne 30% plus cher que les produits conventionnels.

Dans les allées du Salon de l’agriculture, c’est donc opération séduction pour Nicolas Berger, arboriculteur. C’est aussi l’occasion d'évoquer les difficultés à faire du bio. "Évidemment, quand on passe en bio, on a une perte de rendement. La période est compliquée, mais j'espère qu'on va arriver à aider les producteurs".

3300 agriculteurs ont arrêté le bio en 2023

En 2023, 100 millions d’euros ont été versés à la filière bio et fin janvier 2024, une nouvelle aide de 50 millions d’euros a été annoncée par le gouvernement. C’est loin d’être suffisant, selon Philippe Sellier, éleveur de vaches charolaises en Normandie : "Si on ramène au nombre d'exploitations bio en France, c'est 833 € par exploitation. Ça couvrirait tout juste ma certification..." Ce qui l’inquiète, c’est de voir augmenter le nombre d'agriculteurs qui arrêtent le bio. En 2023, ils étaient 3300 en France.

Pour éviter d’en arriver là, Maud Cloarec et Franck Le Breton, producteurs de lait, ont complètement changé leur modèle. Ils ont réduit leurs coûts de production en arrêtant de fabriquer eux-mêmes les céréales pour nourrir leurs vaches. Retrouvez tous détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.