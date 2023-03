Malgré la crise, on compte (un peu) plus d'ouvertures que de fermetures de boulangeries

Au fournil, Romain, 26 ans, le tout nouveau patron. À la vente et à la pâtisserie, sa compagne Amélie, 23 ans. Le jeune couple vient d'ouvrir sa propre boulangerie à Weyersheim, dans le Bas-Rhin, et ils ne comptent pas leurs heures. Originaires du village, Romain et Amélie se sont lancés à leur compte, aidés de leurs parents. Ils ont tout refait à neuf et emprunté environ 100.000 euros pour démarrer. Malgré le contexte actuel du coût de l'énergie et de l'inflation, ils ne voulaient plus attendre.

Pour faire des économies d'énergie, ils utilisent des machines plus économes et bénéficient du tarif bleu moins cher. Les fours à pain et à pâtisserie fonctionnent en alternance. Les clients admirent leur dynamisme et leur enthousiasme.