VIDÉO - Manque de saisonniers : comment les restaurateurs s'adaptent

Il est débordé, et sait qu'il devra faire attendre ses clients. Dans son restaurant du centre-ville de Pornic (Loire-Atlantique), Alexandre est seul au service, et a même rédigé un message sur une ardoise, pour prévenir les clients : "Merci de patienter au bar, on arrive !". Il souhaitait recruter pour renforcer son équipe, mais n'a trouvé personne pour cet été, comme de nombreux professionnels du tourisme dans cette région très visitée.

Alexandre a donc choisi de réduire son activité, en n'assurant plus qu'un seul service le soir, et en limitant les jours d'ouverture, comme il l'explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article : "On ferme deux jours par semaine, parce qu'on n'a pas le choix, on manque d'effectifs". Cette limitation lui fait perdre du chiffre d'affaires, au plus fort de la saison touristique. "Entre 10 et 20%" en moins, estime-t-il, "par rapport à l'époque avant la période du Covid".