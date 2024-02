VIDÉO - Ce méga-entrepôt de 100.000 m2 est... vide depuis un an

Les zones logistiques XXL avaient le vent en poupe ces dernières années. Mais certaines restent désormais désespérément vides. Pour quelles raisons ?

Entrepôt XXL cherche désespérément un locataire. Depuis un an, ce mastodonte de 100.000 mètres carrés, l'équivalent de quinze terrains de football, est vide. "On a une diminution de la consommation avec l'inflation, ça touche forcément les ménages, et derrière il y a beaucoup moins besoin d'entrepôts pour stocker les produits qui ne seront de toute façon pas forcément consommés", explique Thibaut Charlet, directeur activités et logistique Tostain et Laffineur à Villeneuve d'Ascq (Nord).

Pourtant, tout est prêt pour accueillir une entreprise. Plus de 100 poids lourds peuvent décharger en même temps leurs marchandises. Un quai peut accueillir un train de plus de 600 mètres de long. Le prix à la location est attractif, 50 euros le mètre carré par an. Car aujourd'hui, les entreprises ne sont plus propriétaires des entrepôts, ils les louent. Est-ce la fin des grands entrepôts ? "Une entreprise ne doit plus prendre un entrepôt entier, à long terme, mais plutôt louer une fraction", estime Venera Ehrler, professeure de logistique internationale.

C'est le pari lancé sur l'ancienne base aérienne de Cambrai, 500.000 mètres carrés d'entrepôt modulable. Le montant de l'investissement s'élève à plus de 400 millions d'euros. La logistique entre dans une nouvelle ère, de nouveaux entrepôts sont en construction. Les Hauts-de-France bénéficient d'une situation géographique exceptionnelle, ce qui la hisse au premier rang des régions logistiques françaises. Retrouvez les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.