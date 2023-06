VIDÉO - "On vend à perte" : le SOS des producteurs bretons d'artichauts

Pour chaque tête d'artichaut, cet agriculteur perd quinze centimes. Un travail à perte qu'il explique par la marge prise par les grandes surfaces, mais aussi par la concurrence étrangère et des autres régions de France. "Dans les magasins en Bretagne, on retrouve des artichauts du sud de la France. Alors qu'ici, nous avons du bel artichaut breton, et pas cher en plus", ajoute-t-il.

Une concurrence associée en plus à un désamour pour l'artichaut. Ce légume ne séduit plus les jeunes actifs sur les étals de marchés. "La clientèle de l'artichaut, c'est plus une clientèle autour de la soixantaine. Ça prend du temps à préparer. La diversité des recettes accessibles à partir de ce produit est limitée aussi. Mais il est super bon !", assure un maraîcher breton dans la vidéo en tête de l'article.