VIDÉO - Voiture électrique : le défi du recyclage des premières générations de batteries

Les experts du recyclage se préparent au boom des batteries en fin de vie. Usines naissantes, nouvelle technique de recyclage... comment la France compte-t-elle s'organiser face à cette première vague de batteries à recycler ?

C'est dans une usine que commence la seconde vie des batteries de voiture. Elles sont démontées à la main, pièce par pièce, avant l'étape cruciale : "On est en train de réaliser un broyage des batteries, ainsi qu'une séparation des différents métaux qui sont contenus", détaille Gilles Garin, directeur de la SNAM, une des deux principales entreprises françaises spécialisées dans le recyclage des batteries.

Cinq nouvelles usines de recyclage en France

En France, les seules batteries pouvant être recyclées aujourd'hui sont celles avec un défaut de fabrication, et celles endommagées lors d'un accident de la route. S'y ajouteront bientôt celles qui équipent les premières voitures électriques, les batteries devant être remplacées au bout de dix ans. À Dunkerque, dans ce que l'on appelle "la vallée des batteries", trois usines de recyclage seront progressivement mises à disposition à partir de 2025. Deux autres sont par ailleurs prévues en France, à Béthune (Pas-de-Calais) et Amnéville (Moselle).

Une équipe de TF1 s'est rendue dans l'une de ces usines construite par le groupe français Eramet. "L'intérêt, c'est qu'on est capable de récupérer quasiment à l'infini les métaux des batteries de véhicules électriques. 95% des métaux de la batteries vont retourner dans une batterie", se réjouit Julien Masson, directeur stratégique de la société.

Dans une poudre noire, obtenue après broyage de la batterie, beaucoup de métaux rares sont mélangés. Jusqu'ici, les sociétés spécialisées dans le recyclage de batteries étaient capables de les séparer grossièrement pour une seconde vie dans les tuyaux ou encore l'électroménager. Grâce à cette nouvelle technique, il sera possible de les isoler afin de les réintroduire dans de nouvelles batteries.

L'exemple de la Norvège, eldorado des voitures électriques

En Norvège, toutes les dispositions sont prises, de la recharge au recyclage. Le pays recycle cinq fois plus de batteries de voitures que la France. Hydrovolt, plus puissante entreprise d'Europe en la matière, se situe près de la capitale Oslo. Au cœur de l'usine, on trouve d'interminables tunnels dans lesquels les batteries sont broyées et les métaux filtrés.

"Aujourd'hui, cette usine est largement suffisante pour le marché norvégien. Nous pouvons traiter 15.000 batteries de voitures par an dans cette usine", affirme Glenn Ostbye, responsable chez Hydrovolt.